Marie RAVANAS

Actuellement chargée de gestion et membre du Comité Scientifique de la Conférence Internationale de Médiation pour la Justice, je complète ma formation de Médiateur en préparant en parallèle un DU de Médiation à l'IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation), et serais très intéressée par tout échange à ce sujet, et tout particulièrement concernant la médiation commerciale. Par ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour toute mission, tant en amont, en vous aidant à insérer le plus possible une clause de médiation dans vos contrats, qu'en aval (directmediation@yahoo.fr)

(Mes coordonnées personnelles:

P : 06.50.77.51.60 / marieravanas@yahoo.fr)



Mes compétences :

Transports