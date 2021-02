Marie TRINCHANT

Actuellement assistante d'édition au département jeunesse des éditions Allen and Unwin (éditeur indépendant depuis 25 ans). Egalement traductrice littéraire.



Passionnée de littérature de jeunesse, admiratrice de Wolf Erlbrüch, Beatrice Alemagna, Kitty Crowther, Pablo Auladell et Quentin Blake. Inconditionnelle de Roald Dahl, Marie-Aude Murail et Neil Gaiman ainsi que de Kurt, le conducteur de chariot élévateur transpalette inventé par Erlend Löe.



Expériences variées dans les métiers du livre (dans plusieurs pays) : librairies, médiathèque et association littéraire jeunesse. Divers stages en maisons d'éditions (les éditions Bayard, La Joie de lire, Gulf Stream). Souhaitant travailler dans l'édition, particulièrement dans l'édition jeunesse et participer de l'éveil à la culture et au savoir.



Communicative et dynamique, avec une grande envie d'interagir, de partager et l'envie de relever de nouveaux défis. Facultés rédactionnelles et aisance relationnelle, bonnes aptitudes au travail de groupe et relations de confiance avec les auteurs. Esprit d'initiative. Sens des priorités et de l'organisation.



"Il était une fois une armoire qui s'appelait Marie. Et dans cette armoire se trouvait le Prince à la Figure de Citron exilé dans un soulier troué." Aliz Mosonyi, Les Contes de l'armoire



Mes compétences :

Traductrice

Édition jeunesse

Édition

Traduction