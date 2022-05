Marie VIEL

Thèmes de recherche :

- Formulation de matériaux bio-sourcés ;

- Développement d'un liant vert ;

- Durabilité des éco-matériaux ;

- Valorisation de sous-produits de l'agriculture locale.



Compétences :

- Formulations des matériaux et optimisation des performances par plans d'expériences ;

- Caractérisation chimique, physique, biologique, hygrothermique et mécanique des matériaux ;

- Analyse de Cycle de Vie d'un matériau ou d'une solution technique ;

- Mise en place de protocoles expérimentaux pour caractériser des matériaux et étudier leur durabilité ;

- Expérience du travail collaboratif en réseau Européen.



Mes compétences :

Chimie analytique

Plans d'expériences

Caractérisation physico-chimique

Pack Office

Gestion de projet

Chimie des matériaux

Reglementation & Qualité

Formulation des polymères