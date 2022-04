Guillaume DELEAN

Je vous propose une démarche innovante au service de l'innovation dans votre entreprise, de la définition de la vision à sa déclinaison opérationnelle :

• analyse prospective

• respect de votre cadre éthique

• vision stratégique

• déclinaison organisationnelle

Ensemble, nous permettons à vos collaborateurs de déployer leur intelligence collective au service de votre entreprise.



Ma conviction : l'intelligence collective d'aujourd'hui fait la performance de demain.

Plus d'infos : http://www.gdcphilo.com/pages/accompagnement-strategique-ethique-et-managerial.html



J'accompagne également les particuliers en quête de sens, et propose des ateliers de philosophie pour les enfants et les adultes.

http://www.gdcphilo.com/



Mes compétences :

Management d'équipes

Animation de formations

Rédacteur

Relations publiques

Relation client

Gestion

Analyse de données

Commerce

Projet d'entreprise

Innovation

Formation

Analyse

Recherche

Coaching professionnel

Coach de Vie

Coaching de cadres

Coaching individuel

Coaching d'équipe