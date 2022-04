Sylvain SALLES

Ingénieur chimiste au sein d'un groupe spécialisé dans le packaging de produits à haute valeur ajoutée (revêtement en couche mince), je suis responsable environnement et chimie.

Mes fonctions m'amènent à piloter la politique environnementale de l'entreprise et à la déployer de façon transversale à tous les niveaux (obtention en 2019 de la certication du site selon le référentiel ISO14001:2015). Je suis également en charge de la veille réglementaire, des relations avec les institutions et des demandes clients, de la gestion et la promotion des activités de réduction de l'impact environnemental (RSE), de la gestion du risque chimique et des travaux de substitution des substances les plus controversées.



Ma formation et mes expériences précédentes m'ont conduit également à travailler sur la formulation de différents matériaux (conductivité, performances optiques, revêtements anticorrosion) et dans l'optimisation des procédés de dépôts (pulvérisation airmix, roll-to-roll, patterning).



Mes compétences :

Formulation

Coatings

Optimisation process

Relation fournisseurs

Analyses physico chimiques

Management environnemental

Gestion de projet