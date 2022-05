Marie VILLALONGA

Consultez mon profil complet sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/marievillalonga



Un Savoir Faire ;

- une expérience ADMINISTRATIVE et COMMERCIALE confirmée ( formation et professionnelle),

- une attirance pour les secteurs TECHNIQUES (chimie, plasturgie, environnement, médical,...)

- des connaissances LINGUISTIQUES (anglais, espagnol)

Un savoir être...

- Organisée, adaptable, orientée vers la satisfaction client, impliquée



j'apprécie pouvoir faire valoir ces compétences tout en continuant d'apprendre et d'évoluer dans une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Anglais

Négociation

CRM

Commercial

Communication

Espagnol