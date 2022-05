Paul-Emmanuel DOS SANTOS FACAO

Assouvir ma passion du commerce et du Management dans la Grande Distribution ou la Restauration est mon objectif. Pour y parvenir je dispose de 3 atouts:



Premièrement des propensions de gestionnaire, puisque j’ai dirigé durant 8 ans un Magasin.



Deuxièmement, des capacités managériales développées en dirigeant et en coordonnant jusqu’à plus de 30 personnes.



Et troisièmement des facultés commerciales en instaurant des actions marketing et événementielles pour développer le CA et fidéliser la clientèle.



Saurez-vous utiliser le formidable potentiel et la formidable capacité d'adaptation qui est en moi?



Je suis mobile sur tout le quart nord-est en restant ouvert à toutes propositions même à l'autre bout de la terre.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des commandes

Adaptabilité

Bureautique

Comptabilité