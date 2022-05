Marie VILLAR

Après des études de langues et de secrétariat de direction trilingue, j'ai travaillé plusieurs années en tant qu'Assistante Chef de Produit au Service Marketing Système Nerveux Central d'un important Laboratoire Pharmaceutique.

Pendant plusieurs années et après une formation dans le Tourisme, j'ai conçu des voyages, guidé et suis intervenue en tant que spécialiste de l'exploration polaire pour les voyagistes spécialisés sur les régions polaires et autres destinations hors du commun, en focalisant la nature et la culture.

Je suis actuellement souscripteur en assurance aéronautique, en aviation générale France et International, spécialisée Afrique et Europe du Nord.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Communication

Histoire

Voyages

Aviation

Marketing

Tourisme