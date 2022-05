Marie VINCENT

Suite à des études en agronomie à AGROCAMPUS OUEST (ex-ENSAR) et à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur agronome, je travaille actuellement à la CABSO, coopérative des producteurs de fruits et légumes bio, comme coordinatrice technique.

A ce titre, ma fonction est de renforcer et dynamiser le lien entre la production et la distribution en assurant la contractualisation avec les principaux clients, en accompagnant les producteurs dans la planification de leurs cultures, en leur apportant des conseils techniques ou encore en animant les principaux groupes de production.

Initialement formée en production végétales et plus particulièrement en protection des cultures et environnement, ce poste me permet de suivre les produits de leur production à leur distribution. Il était important pour moi de donner du sens à mon travail en interagissant au maximum avec des producteurs, mais aussi de participer à une autre forme d'agriculture et de consommation, plus respectueuse et plus durable.





After three years studying in the french school AGROCAMPUS OUEST and graduating as agricultural engineer, I started to work as technical coordinator in a cooperative of the South West of France named CABSO, for fruits and vegetables producers.



Mes compétences :

Statistiques

Phytopathologie

Agronomie

Analyse de données

Agroécologie

Protection des plantes