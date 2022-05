Marie VOGE

Psychologue de formation j'accompagne des personnes de manière individuelle ou en groupe dans différents contextes.



J'agis en fonction des besoins, en appréhendant les particularités du secteur d'activité auquel je suis confrontée. Ayant un parcours de formation varié j'accorde une importance toute particulière à cette adaptabilité qui me semble être la clé d'une collaboration réussie.

Pour cela je m'appuie sur des connaissances certes théoriques mais surtout sur ma capacité à créer du lien qui me permet de travailler en équipe pluridisciplinaire.



Mes différentes expériences m'ont permis de mettre en place des prises en charge de personne dans un contexte de prévention, d’accompagnement mais également lors de temps de crise. Pour cela il est important de faire une analyse précise de la situation de la personne et de ses objectifs en faisant émerger une demande.



Aujourd'hui je souhaite offrir mes services à une institution ou à une organisation qui partage ces valeurs et dans laquelle je puisse m'épanouir.