Marie VOLGRINGER

Forte de deux expériences significatives dans le domaine de la Qualité Opérationnelle, je propose mes services en tant qu'Ingénieur Qualité dans l'Industrie Pharmaceutique ou dans l'Industrie Alimentaire.

Mes diverses expériences en industries m’ont permis d’acquérir une polyvalence enrichissante et de développer mes capacités d’adaptation.

Dynamique et rigoureuse, je sais être à l’écoute et communiquer. Autant d’atouts qui me permettent d’être efficace dans les tâches qui me sont confiées et de m’intégrer rapidement dans mon nouvel environnement professionnel.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Qualité

Qualité opérationnelle