Julie VOISON

J'ai acquis de nombreuses connaissances avec mes années d'expérience chez Transgene :

- Culture cellulaire sur support (F175, CF10, CF40 et roller bottle)

- Amplification virale

- Rédaction de dossier de lot

- Gestion de zones classes B et C

- Travail sous flux A

- Formatrice PSM de 2009 à 2012

- Développement de nouveaux procédés de production

- Participation a la mise en place, au développement et à la qualification d' équipements

- Suivi des équipements, de la maintenance et des interventions

- Rédaction et révision de la documentation de production

- Suivi de la diffusion des documents et procédures assurance qualité au sein du service



Personnellement je sais travailler en équipe, m'adapter au changement et aime apprendre de nouvelles choses.



Mes compétences :

Travail en équipe

Polyvalence