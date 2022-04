Elsa KELLER

Bonjour,



Je travaille dans le domaine des Ressources Humaines depuis une dizaine d'année aujourd'hui.



J'interviens principalement sur la partie opérationnelle notamment sur le recrutement et la formation professionnelle.



Selon l'actualité je pilote ou participe à la mise en place de projets RH plus globaux (entretiens annuels, SIRH...)



De nature positive, dynamique et enthousiaste, j'apprécie la richesse des enjeux et des contacts de ce métier !



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ressources humaines

Recrutement