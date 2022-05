Marie VOLTINI

Je me bats au quotidien pour que le commerce de proximité garde sa fonction d'accueil, de service, de conseil et que les clients apprécient notre disponibilité, notre professionnalisme et notre convivialité.

Je suis pour la vente multicanal ; cette complémentarité est un atout pour notre société.

Enfin, je ne conçois pas la réussite de mon magasin sans la participation active de mon équipe, avec laquelle je travaille chaque jour dans le but de nous améliorer encore et encore.



Mes compétences :

Merchandising

Pilotage de la performance

Management

Vente

Gestion des stocks