Marie VRILLAUD

Le respect, la bienveillance, la solidarité, l'empathie et l'égalité des chances, sont pour moi indispensables dans les relations humaines.

Mes aptitudes et mes compétences sont sources de richesse d'un parcours atypique et pluridisciplinaire. Elles vous indiquent mon dynamisme et ma capacité d'adaptation dans une structure.

Je vous propose de prendre connaissance de mon profil et de me rencontrer dès que possible. Je suis disponible de suite, sans aucun préavis à effectuer. Je n'ai aucune contrainte concernant les horaires de travail.



.



Mes compétences :

Budget

Insertion socioprofessionnelle

Logement social

Animation de groupes

Accueil physique et téléphonique

Accompagnement individuel