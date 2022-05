Marie WAKIM

Depuis longtemps passionnée par les nouvelles technologies, j'ai intégré l'Efrei (école d'ingénieur spécialisée en informatique) pour parfaire mes connaissances et en acquérir des nouvelles.

Après bientôt quatre années passées à l’Efrei, j’ai pu mener diverses expériences, académiques bien sûr mais aussi associatives et professionnelles.

Progressivement, ce parcours m’a permis de mieux me connaître et, par conséquent, de murir mon projet professionnel au point de m’engager dans un double-diplôme Ingénieur Efrei / Manager Audencia Nantes.



Mes compétences :

JavaScript

Backbone.js

Mac OS

Bootstrap

C#

Dynamics CRM

Microsoft Windows

HTML 5

Microsoft Office