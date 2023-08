Diplômée de l'Efrei (Ecole d'ingénieur en informatique et technologies du numérique), filière Architecture des Systèmes d'Information, partiellement en anglais.



Double casquette : connaissances techniques mais profil et compétences fonctionnelles.



Caractéristiques :

- Une bonne communicante.

- Un esprit à la fois scientifique et artistique.



Compétences particulières :

- Relationnel et aisance en public.

- Sens du management et des responsabilités.

- Travail en équipe et autonomie.

- Organisation d'événements et promotion.

- Monde du spectacle.



Expériences particulières :

- Projet personnel de fin d'études SmartBilly (8 mois) : Chef de projet technico-fonctionel

- Projet étudiant CaRaMel (7 mois) : Gestion de projet, équivalent "Product Owner"​

- Design de sites web.

- 3 mois d'études dans une université américaine (SJSU, Californie).

- Présidente de l'association de théâtre de l'Efrei (24 membres cette année-là).

- Vice-présidente, Responsable Partenariats et Responsable Communication de l'association internationale de l'Efrei.

- Projet humanitaire long terme (2 ans) de solidarité internationale pour le Bénin, autofinancé.

- Pianiste : dans un groupe de 6 membres. 12 ans de conservatoire - diplôme de fin d'études, concerts soliste, 1e place à 3 concours départementaux.

- Pianiste et chanteuse au sein d'un groupe de musique amateur.

- Comédienne : 5 pièces dont 2 rôles principaux et 4 sketchs dont 2 one-woman show au Pavillon Baltard (1200 personnes).

- Maquilleuse pour des shootings photos, défilés de mode, clips vidéos...



Mes compétences :

Html 5

CSS 3

PhpMyAdmin

Théâtre

Musique

Piano

Web Creator Pro

Management d'équipe

Communication évènementielle

Word – Excel – PowerPoint

UML 2.0

Prezi

PHP

BPMN

EEPC

Système d'information

Base de données

Gestion de projet

Gantt

Powtoon

MySQL

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Microsoft Project

Agile Scrum

Bonita Studios

PERT

Ishikawa

Project Management

Optimisation des processus

RMC (Rational Method Composer)

Microsoft SharePoint 2013

Kanban

Maquillage

Wix