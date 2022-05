Marie WEIL

Je suis comédienne et passionnée de théâtre depuis petite.

Je désire aujourd'hui faire du THÉÂTRE EN ENTREPRISE , pour améliorer le travail en entreprise.



En parallèle de mes projets artistiques, j'ai beaucoup travaillé en contact avec la clientèle et je continue à le faire aujourd'hui.

Ma formation de comédienne et le travail que j'ai en mi temps en tant que conseiller clientèle dans une boutique "vintage" du 6 ème arrondissement, ont développé mon sens du relationnel et la qualité de mon contact client.



Aujourd'hui je veux donc associer ma passion pour le théâtre dans le but de dynamiser les entreprises et laisser des messages pour une meilleure cohésion et une meilleure compréhension du travail en entreprise. Pour moi le théâtre est une méthode efficace autant pour le développement personnel d'un employé dans son entreprise, que pour améliorer l'esprit global de l'entreprise .C'est pourquoi aujourd'hui je veux utiliser mes compétences de comédienne dans ce but là.



Mes compétences :

Cinéma

Coaching

Comédienne

Doublage

Publicité

Théâtre