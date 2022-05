Marie WEISS

Je travaille actuellement à Londres au service RH d'une entreprise internationale. Je suis Responsable du bureau français et travaille en partenariat avec le Responsable des RH de la zone Europe pour le bureau basé en Angleterre.

En ressources humaines, je cumule une formation supérieure (un Diplôme d'Etudes Supérieures Appliquées, bac+4) et diverses expériences en France et en Angleterre. J'ai en effet exercé plusieurs fonctions généralistes en RH et des postes spécialisés dans le recrutement ainsi que plusieurs expériences de manager à Londres.

J'ai travaillé entre autres pour Christofle (l'orfèvre français), Thistle (25 hôtels 4* à Londres) et le Club Méditerranée (au siège de Lyon et dans des "Villages" Club Med) dont la montée en gamme est le fer de lance de la stratégie actuelle.

Très travailleuse, exigeante et sérieuse dans mes fonctions, je suis aussi reconnue pour ma bonne humeur et mon empathie. En tant que manager, j'ai aidé l'entreprise à être primée par "Investors in People".



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de la formation

Paie

Relations sociales

Gestion des ressources humaines

Management

Recrutement