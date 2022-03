Peggy PORQUET

J'ai été rédactrice en chef au sein de l'agence de presse photographique américaine Corbis pendant plusieurs années. J'étais notamment en charge de la gestion d'une équipe d'éditeurs, de photojournalistes et grands reporters basés dans le monde entier. Je gérais les budgets pour les créations de grands reportages en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie destinés à la presse internationale (Newsweek, Time, New York Times). Au sein de mon équipe, je visualisais et sélectionnais les meilleures images parmi un flux allant de 3000 à 6000 photos par jour.

J'ai été membre du jury du Prix Bayeux des Correspondants de guerre, et plus récemment membre du jury du prix du photojournalisme Circle of Life en Lithuanie et nominatrice pour le programme 6x6 de jeunes talents de la fondation du World Press Photo. Je suis désormais rédactrice en chef du site Fildmedia.com



Mes compétences :

Anglais courant

Photographie

Photojournaliste

Actualité Internationale

HTML

Expositions

Rédactrice

Internet

Powerpoint

Direction artistique

International

Editing

Recherche iconographique

Journalisme

Magazines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

FTP

Consolidations

Adobe Photoshop

Gestion de projet