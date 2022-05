Marie WERMUTH

Sculpteur professionnel, je travaille depuis 25 ans.

Inscrite à la maison des artistes depuis 1998

Expose régulièrement en galeries, salons professionnels, en France et à l’étranger



- Formation d’animateur d’atelier à médiations plastiques

Evelyne Odier, formatrice et responsable de l’atelier des 36 outils, Paris :

3 sessions : terre, peinture et travaux manuels



-Formation d’art thérapeute :

Asphodèle, les ateliers du pré, Paris, école de formation professionnelle.

Président : Jean Broustra (psychiatre, psychanalyste, écrivain)

Directrice de formation : Claude Sternis (psychologue clinicienne, psychanalyste, animatrice d’ateliers, enseignante et formatrice Paris V, Psychoprat’…)

-Expérientiels : argile, peinture, polyvalent, écriture, percussions, clown….

-Séminaires

-Supervisions régulières

-Psychoprat’ (école des psychologues praticiens): « Médiations thérapeutiques »

-Validation d’un mémoire : « Expression de l’intime, Intime de l’Expression ».



- Formation de clown –thérapeute : thérapie d’approche systémique par le clown

Directeur de formation : Albert Solal, art-thérapeute, psychopraticien, hypnothérapeute, fondateur de « Clowns Z’hôpitaux », clown à l’hôpital

ARClown, formation certifiante professionnelle



- Animation d’ateliers:



.Stagiaire: Co-animatrice d’un atelier hebdomadaire de peinture à l’association « Personimages », Paris : Adultes handicapés psychiques

. Stagiaire Co-animatrice d’un atelier hebdomadaire de peinture, IME Louis le Guillant, Villejuif : Jeunes adultes autistes et troubles associés

. Animation d'atelier de groupe pour arts-thérapeutes en formation

. Atelier de groupe de clown thérapie

. Journées de stages mensuels à mon atelier.

Travail de développement personnel et dynamique de groupe à travers l’expression et la créativité, tout public.

. Suivis individuels.

. Création d'une association loi de 1901 en cours



Mes compétences :

Art

Art thérapeute

Artiste

Clown