Marie Yasmine LAMY

BONJOUR, je me prénomme Yasmine j'ai 30 ans je vis maritalement et j'ai deux enfants.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

J'ai des compétences professionnelles dans le domaine de l'éducation, car j'ai travaillé pendant des années auprès de jeunes adolescents valide et des jeunes déficients également.

Puis j'ai eut l'opportunité de mettre mes compétences au profit d'une entreprise commerciale en tant qu'assistante commerciale polyvalente durant quelques mois en remplacement de congé maternité ce fut une expérience très enrichissante.

De nature sérieuse, motivée et rigoureuse je m'adapte facilement à toute situation.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet