Marie Yolaine GAGET

Je crois fondamentalement que l'on revient souvent à ses premiers amours.

Les métiers de soins, aider l'autre, être son écoute, est ce qui a motivé mes premières études.

Aujourd'hui la Psychologie Clinique vient en bonne place renforcer mes compétences de psychologie sociale.

La Médecine Traditionnelle chinoise a une complémentarité à l'offre de soin classique par sa vision holistique de l'être.

La rencontre des deux thérapeutiques donne d'excellents résultats sur la prise en charge des troubles émotionnels et des troubles somatiques.



C'est le travail de soin avec les chevaux qui a initialisé ce retour aux sources.

Il m'a apporté, la douceur, l'écoute et surtout de ne pas être dans le jugement, d'accueillir l'autre tel qu'il est , pour le voir dans sa réalité afin de lui donner une aide adaptée à ses attentes et à ses besoins.



Mes autres passions :

Depuis toujours la peinture.

Les chiens,(www.dezilingtso.com) la cynophilie.

Les chevaux, propriétaire de chevaux de course au galop, il y a quelques années, aujourd'hui je suis revenu au monde de l'équitation de loisir et de sport.

Passionnée d'équitation je monte toute les semaines mon cheval. Je suis également Juge de Dressage de la Fédération Française d'Equitation.





Mes compétences :

L'écoute

La bienveillance

Le professionnalisme