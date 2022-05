Marie ZILBERMAN

Formation de secrétaire de rédaction au Centre de formation et de perfectionnement des

journalistes (CFPJ).



Mon expérience professionnelle



Secrétaire de rédaction depuis 1992 au département de la valorisation et de l’édition de la direction de l’évaluation, de la performance et de la prospective du ministère de l’Éducation nationale, j’ai assuré l’édition de nombreux ouvrages tels l’état de l’École, Géographie de l’école, la revue Éducation & formations, Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, l’Éducation nationale en chiffres, le catalogue des publications. Ma prise en charge allant de la remise des tapuscrits jusqu’au BAT, jusqu’au calage en imprimerie pour certaines. Toutes ces publications sont consultables sur le site education.gouv.fr, Accueil > Le système éducatif > Le pilotage du système éducatif > Les publications



De juillet 2011 à mars 2012, en tant que collaboratrice extérieure du ministère de l'Éducation nationale, j'ai assuré le secrétariat de rédaction de l'État de l'école n° 21 (paru en novembre 2011) et du n° 81 de la revue Éducation & formations (paru en mars 2012).



Parallèlement, de septembre 2011 à avril 2012, en tant que free lance, j'ai assuré, sur site et mi-temps, le secrétariat de rédaction d'une revue mensuelle (Gynécologie & Obstétrique Pratique jusqu'en février 2012) et Pédiatrie Pratique en mars/avril 2012, au LEN médical (presses médicales).



Août 2012, suivi des ouvrages en cours de publication pendant les congés des secrétaires de rédaction permanents au LEN médical.



Mes compétences



Veiller à la qualité du texte de vos livres, magazines, revues, sites Web, brochures, newsletters, flyers ou tout autre type de document.



Prendre en charge la préparation de copie (corrections orthographiques et typographiques), réécriture, relecture et corrections sur maquette, rédaction de titres et légendes, la correction et/ou la réécriture sur écran ou épreuve papier des textes bruts avant leur mise en page ou en ligne.



Assurer le suivi global d’une publication : editing, coordination avec les acteurs de la chaîne éditoriale et graphique, etc., dans le respect du planning d’édition jusqu’au BAT.



L’essentiel des tâches liées à toute publication peut être accompli et suivi à distance dans de bonnes conditions. Des interventions sur site peuvent aussi s’avérer nécessaires dans certains cas : réunions de travail, bouclages, pics d’activité, etc.

Renfort ponctuel en tant que de besoin, en modulant télétravail et déplacements sur site, je souhaite vous apporter une réponse ajustée à vos besoins.



Mes configurations techniques



Équipée d’un PC et d’une liaison Internet haut débit, j’utilise les logiciels de bureautique et de PAO les plus usités du marché : Word, Excel (2007), InDesign, Illustrator (CS5).



Mes compétences :

Editing

Orthographe

Édition

Typographie

Réécriture

Rédaction