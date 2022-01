Mariechristine BARON

Une citoyenne ordinaire.





"Assurer son propre bonheur est un devoir(au moins indirect) , car le fait de ne pas être content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis et au milieu de besoins non satisfaits , pourrait devenir aisément une grande tentation d'enfreindre ses devoirs"

KANT.Fondements de la métaphysique des moeurs.





Après ce préambule et pour plus de clarté, je recherche :



-mes camarades du Lycée d'Etat de Nay : de 1959 à 1967,



-mes camarades de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de 1967 à 1971.



-mes camarades de l'Université de Bordeaux III de 1971 à 1972 (agrégation)

-mes camarades de l'Université de Dundee(SCOTLAND) 1974.





Je recherche également mes anciens élèves de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour:



-enseignement du français langue étrangère: Scandinavie, Autriche, Espagne, Japon, Usa:1973 et 1974





-monitrice de laboratoire de langues: groupe de sous-officiers nigérians.







-je recherche mes anciens élèves:1973- 1977:Institution St .Joseph 64800 NAY

et :Collège agricole Les Mouliérats

-je recherche mes anciens élèves:Institution du Sacré-Coeur 91620 La Ville du Bois, de 1977 à 2010.



Mes compétences :

Brocantes

Secourisme

Conférencière bénévole

Evènementiel et logistique

Internaute

Buandière, lingère

Femme de ménage

Aide-cuisinière

Syndic bénévole

Permis de conduire

Nettoyage industriel

Agriculture polyculture élevage