Marieclaire TOUYA

Inscrite à la maison des artistes depuis 2005 et auparavant à l'Urssaf en tant qu'artiste libre,je propose mon travail un peu partout en France en me polarisant sur les offres de lieux gratuits : en effet mon combat de toujours est la gratuité des expositions, les plasticiens étant les seules personnes à qui on demande de payer pour travailler! en particulier dans des salons où on les prend pour des vaches à lait...

Je cherche donc en permanence des endroits intéressants pour exposer, et gratuits, cela va de soi.





Mes compétences :

Expositions

Art