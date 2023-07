Marieke PAIN

Actuellement en poste au sein du service communication d'une municipalité, je me suis spécialisée dans la réalisation de supports de communication publique (principalement la conception et la mise en page des publications de la ville).

Ma première mission est la réalisation de la maquette du magazine de la ville et des autres publications annexes. J'ai effectué une refonte de la charte de ce mensuel et m'occupe entièrement de la mise en page.

Je réalise également des dossiers de presse, des brochures, des affiches, des invitations, etc. ; mais aussi la création de logos et d'identités visuelles (ex : Pavillon Vendôme, Centre d'art contemporain)



Vous pouvez voir une partie de mon travail sur le site ci-dessous (en cours de réalisation)

http://cargocollective.com/MaLuce



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Orthographe

Édition