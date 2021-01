Marielle BOUSQUET

Bonjour,



Je suis sportive de haut niveau en volley-ball.

J'évolue en équipe professionnelle depuis l'âge de 16ans.

Et j'ai intégré l'équipe de france sénior depuis 2004.



Je recherche actuellement différents contacts qui pourraient m'aider à préparer sereinement ma reconversion professionnelle et me permettre d'éclaircir "l'après sport de haut-niveau".



Parallèlement, j'ai obtenu une licence 3 en STAPS (Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives)





Marielle ROLLET-BOUSQUET



Mes compétences :

Athlete

Sportif de haut niveau

Volley ball