Marielle DOISON (DUBAQUÉ)

COMPETENCES



Rédiger des actes, des contrats, des consultations, des notes

Conseiller et assister les interlocuteurs internes et externes

Analyser, valider, sécuriser les contrats

Rédiger des assignations, des conclusions, des mémoires

Plaider

Gérer les contentieux avec les avocats

Gérer les clients

Gérer les expertises amiables et judiciaires

Négocier et rédiger des transactions

Encadrer les assistantes juridiques

Animer des formations



DROITS



Droit commercial

Droit des sociétés

Droit des assurances

Marchés privés et publics

Droit civil

Responsabilité civile/ Pénale

Responsabilité décennale

Droit social

Droit immobilier

Droit de la mutualité



Mes compétences :

Droit des contrats

Conseil juridique

Juriste/ Avocate Généraliste

Droit des Affaires - Marchés publics et privés

Droit social