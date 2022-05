Marig BOURCIER

Au sein de la Direction Solutions Formation de l’Ecole de la banque et du réseau LA POSTE EBR ,

-je suis garante de la qualité de l’offre de formation et de son marketing ;

- je suis garante de la modélisation des compétences (actuelles et prospectives) de l’ensemble des ressources ;

- j’organise l’accessibilité, la lisibilité et le partage des offres et compétences au sein de l’EBR ;

-je facilite l’accessibilité et le marketing de l’offre avec les équipes de la Direction de la communication.



Mes activités principales s’articulent autour de l’organisation des processus de qualité concernant l’ensemble de l’offre formation

- Je suis responsable de la création du catalogue de formation et du marketing de nos références

-J’assure, et conseille les chefs de projet en ingénierie de formation sur l’accessibilité, la lisibilité de l’offre

- Je suis en charge de la modélisation et j’accompagne le pilotage des compétences avec les Responsables

- Je contribue à la production des tableaux de bord concernant l’offre de formation et les compétences

- J’organise avec les responsables le plan de développement des compétences des PMO et Chargé de Projet en Ingénierie de Formation

- Enfin je suis le point d’entrée pour l’organisation de la maintenance des modules de l’offre de formation (présentiel et numérique)



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation professionnelle

Bureautique