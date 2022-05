Comprendre et décrypter les différents univers : plus qu'un métier, une curiosité naturelle. Poser les enjeux. Puis partager, informer et communiquer en s'adaptant à tous les publics. Multiplier les supports et les interlocuteurs. Et s'engager pour soutenir les initiatives éthiques et le développement durable.

Voilà ce qui anime ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Investigation

Écritures variées

Environnement Durable

Gestion de projets

Média

Rigueur dans le travail