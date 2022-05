Marijke THEUNIS

Pédagogue sociale de formation et consultante en gestion chez Human Challenge. Le travail aux côtés des personnes constitue véritablement le fil rouge de ma carrière professionnelle. J'allie l’expertise d’une formatrice/consultante à l’expérience d’une Responsable des ressources humaines.



J'ai obtenu ma licence LIFO® en 1997 et depuis lors, je suis devenue incontestablement une spécialiste chevronnée et une ambassadrice de LIFO®. Je participe activement depuis des années au renouvellement du matériel de LIFO® et au développement de l’organisation LIFO® Benelux.



Le dialogue, la spontanéité et le partenariat sont autant d’outils que je mets au profit de ma relation avec mes clients. Les mêmes clients, à l’instar des participants à la formation et aux séances de coaching, apprécient également mon enthousiasme et la flexibilité avec laquelle j'aborde les différentes situations et les groupes cibles.



Mes compétences :

Certification LIFO�

Leadership

Conduite du changement