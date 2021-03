Marika DIOR

Au cours de mes missions hospitalières et extra-hospitalières ma faculté d'adaptation m'a permis d'intervenir efficacement sur différentes taches tout en intégrant les caractéristiques de chaque intervenant.

Devenue, membre à part entière d'une équipe soignante, j'ai pu développer au profit de projet commun , une dynamique de groupe basée sur l'écoute de chacun et le travail d'équipe.

j'ai acquis l'ensemble des compétences relatives à la prise en charge de l'adulte , du bébé et du jeune enfant à savoir la sécurité,l' hygiène, les différents soins, l' alimentation, l' éveil, le développement mais également accompagner et conseiller les parents et leur famille.

Responsable et sérieuse, je possède un bon esprit d'équipe et les différents services hospitaliers me paraissent adaptés à mes aspirations pour mettre mes compétences en pratique et m'épanouir professionnellement.