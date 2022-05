Sabrina DRIF

En activité depuis plus de 10 ans, j'ai une expérience très variée et enrichissante, qui a renforcé ma personnalité polyvalente, réactive et dynamique.

Créative de nature, j'ai appris la rigueur par le travail.



Pour moi il est important de savoir tirer du positif de chacune de ses expériences tant au niveau professionnel qu'humain et c'est toujours dans cette optique que j'aborde mes nouvelles missions ou nouveaux projets.



Depuis près de 5 ans j'ai fait le choix de l'intérim car c'est ce qui correspond le mieux à ma personnalité et mon rythme de vie.

Habituée aux missions de courte durée, j'ai travaillé dans divers secteurs d'activité et j'en ai retiré une force, un atout précieux pour ma qualité d'intérimaire.

Curieuse, sociable et très attentive, je suis capable de m'adapter rapidement à un nouveau poste, en comprendre les enjeux ainsi que les process de l'entreprise que je rejoins.



Très active, j'aime me lancer de nouveaux challenges, c'est ainsi qu'en janvier 2013 j'ai lancé ma ligne de bijoux fantaisie faits main

Passionnée de théâtre depuis toujours je suis membre d'une troupe de théâtre et co-fondatrice d'un collectif artistique, Ty Beur Breton.



Mes compétences :

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

HTML

Polyvalence

Esprit d'équipe

Créativité