Marika PACCALIN

Mon métier : la Logistique de distribution dans de grands groupes comme THOMSON, VOLVO Automobiles et Véhicules industriels où j'ai passé 15 ans, CITROËN, Jeanne LANVIN SA, MOELLER ELECTRIC.



Mes compétences : le pilotage de la distribution des produits et la coordination des relations avec les différents prestataires (Transports, Entreposage), les négociations, le management d'équipes (approvisionnements, administration des ventes, magasin/stocks) et l'organisation, l'interface avec les différentes directions de l'entreprise, l'établissement des tableaux de bord et la maîtrise d'ERP (Movex, Adonix, SAP). Enfin, la conduite de projets.



J'ai le sens du service, du travail en équipe et mon relationnel me permet de fédérer les équipes.



Suite à une fin de mission due à un transfert de la logistique à l'étranger, je suis à la recherche d'un emploi! Je suis senior (53 ans) et très dynamique, disponible et mobile.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

disponibilité

ERP

Logistique

Management

Mobilité

Service clients

ventes