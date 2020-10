Thibaut BELLESSOR

21 ans d'activité (12 en management d'équipes), dont 16 au sein de 3 acteurs majeurs des secteurs de l'action sociale, de l'Economie Sociale et Solidaire et des ONG de solidarité internationale, sur le pilotage de l'ensemble de la Fonction Ressources Humaines en environnement multi-sites :



- Accompagnement des communautés managériales (valeurs, postures et compétences) et des transformations d'organisation, en France et à l'international

- Relations sociales en contexte post fusions, et réorganisations collectives

- Organisation et temps de travail, rémunération et avantages sociaux (CCN 51 et 66)

- Gestion des emplois et développement des compétences (Recrutement/Jobdating/Assessment, Onboarding, Gestion de parcours/talents, Formation, Démarche Compétences)

- Gestion des Temps et Activités, Paie, Administration du Personnel et gestion des relations individuelles

- Prévention des risques professionnels

- Réorganisation et structuration des Directions RH en faveur du déploiement des stratégies d'Employeur (R.S.E.) et des projets clés (Q.V.T, S.I.R.H)