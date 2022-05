Marika STRIEVI

Après quatre année d'études universitaires en audiovisuel et cinéma et une dernière année spécialisée en image numérique et interactivité, j'ai intégré le monde du travail au sein d'une agence web nancéienne.

J'ai poursuivi ma carrière dans différentes sociétés à des postes de responsable graphique, chef de projet web ou responsable de production, ce qui m'a permis de développer mes compétences en gestion de projet et relation clientèle. J'ai pu aussi, grâce à plusieurs expériences de tutrice (pour des stagiaires en contrat de professionnalisation) ou de formatrice (pour des clients), découvrir un goût certain pour la formation.



En 2007, je crée, avec Olivier Bablot, Pixem Institut - centre de formation spécialisé en infographie et multimédia.

J'assure la co-gestion et la formation gestion de projet.

Les domaines de formation que nous proposons :



- Graphisme (Photoshop, Illustrator)

- PAO/Mise en page (InDesign, Xpress...)

- Web (xhtml/css, Flash, php/mySql, Wordpress, Prestashop...)

- 3D (3DSMax, Blender, Lightwave)

- Vidéo (tournage, montage, effets spéciaux...)

- MotionDesign (année de spécialisation)