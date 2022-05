Marilia BOSSARD

Riche d’un cursus en Master of Science in Business à l’ESSEC Grande Ecole et d’une expérience en alternance de deux ans en Marketing, Communication et Stratégie, je vis actuellement un emploi au Chili depuis octobre 2014.



Etant de double nationalité française et brésilienne (Recife, Pernambuco), je parle portugais et français depuis ma naissance mais également espagnol et anglais à un niveau bilingue.



Mes différentes expériences en Amérique Latine (Brésil, Bolivie, Costa Rica), mon cursus académique (spécialité portugais et espagnol) et mon environnement familial m’ont dotée d’une connaissance approfondie de la culture et de la société brésiliennes et d’un réel intérêt pour les enjeux économiques et sociaux auxquels les entreprises doivent faire face sur ce marché.



Curieuse et passionnée, je suis toujours à l’écoute des innovations digitales pour des applications dans le marketing.



D’un côté plus personnel, j’apprécie les voyages, la danse et la course d’endurance...



Mes compétences :

Marketing stratégique