Marilia SCHETRITE

Je fabrique des bijoux uniques et de qualités, entièrement réalisés à la main avec soin et minutie dans des matériaux beaux et durables grâce à la technique exceptionelle de tissage de métal.



Je suis verrier de formation (création et restauration de vitraux et créations en verre fusionné).



De par ma formation je me projette dans des créations durables, qui traverseront les temps. Je recherche avant tout la qualité mais toujours dans l’originalité.



Je suis arrivée aux bijoux tissés un peu par hasard, en voulant mettre en valeur mes cabochons de verre fusionné par un sertissage original, mais c’est bien sûr l’originalité de cette technique et toutes ces possibilités qui m’ont convaincue.



Je recherche la beauté des formes, souvent géométriques ou épurées, parfois plus baroques, presques sculpturales, mais toujours réhaussées de jeux de matières produits par les différents rythmes de tissages qui créent la personnalité du bijou.



Je vous propose des bijoux tissés, en métal tissé, de formes épurées, facile à porter au quotidien, ou plus ornementés, qui vous permettrons de montrer votre différence!



Mes créations sont majoritairement réalisées en argent 935, pour sa pureté, sa luminosité mais aussi en bronze, cuivre ou laiton, parfois en Or mais uniquement sur commande… J’y ajoute parfois des éléments de verre bien sûr (perles ou cabochons), mais aussi des perles, des pierres semi-précieuses, etc…



http://enverreetcontrefil.com