Depuis vingt ans, La Compagnie Rachel pratique un théâtre engagé, politique (les femmes, le sexe, le libertinage, la justice…), avec des petites respirations pour s’évader, comme l’éloge du vin ou le surnaturel.

Les textes sont toujours issus de romans, nouvelles, poèmes, d’auteurs engagés eux aussi dans des combats toujours actuels.

Mime, marionnettes, masques ou objets, danse ou musique, au service de mises en scènes sobres, baroques et décalées.



PRODUCTIONS ET CREATIONS DE LA COMPAGNIE RACHEL, mises en scène par Mariline Neveu :

- Etranges Nouvelles (1995)

- De la Quenouille aux Barricades (1998)

- Wilde Ballad (2001)

- Sens Interdit (2002)

- Jeux de société (2003)

- Le vin et le verbe (2005)

- La nature n’est intéressante que débile et navrée (2008)

- Libido ad lib (2010)

- La petite loi (2012)

- Eau douce (2014)

- Le pouvoir noir (2016)



Mes compétences :

Mise en scène

Spectacle

Formation

Comédienne

Formatrice

Metteur en scène

Théâtre