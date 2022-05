Marilou EBENYE

Madame/Monsieur,



Je suis une jeune diplômée désireuse de mettre ses connaissances et ses compétences au service de la production et de l'offre de solution adaptée aux clients. Avec un cursus universitaire orienté vers le tourisme et une formation généraliste, je me situe dans le secteur du tourisme en particulier et dans celui des services en général.

En recherche d'emploi, je suis attirée par la gestion de la relation client mais ne ferme pas la porte à d'autres propositions.

Alors n'hésitez pas à me contacter et nous pourrons en discuter de vive voix.



Merci de votre attention



Mes compétences :

Organisation du séjour client

Accueil client

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion du personnel d'exploitation

Gestion administrative courante dans un hôtel

Relation entreprise