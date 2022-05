Marilyn ABAH

Très dynamique, je dispose d'une expérience commerciale de sept ans acquise successivement dans la banque de détail et dans le fret aérien.



En effet, titulaire d'un Master banque finance, mon expérience dans la banque de détail m'a permis de maîtriser la négociation commerciale, de développer ma capacité d'analyse et le goût du challenge.



Après cinq ans de bons et loyaux services au sein du secteur bancaire, j'ai ressenti le besoin de découvrir autre chose: un nouveau secteur, un nouveau métier, d'acquérir de nouvelles compétences...



J'ai ainsi fait le choix de m'inscrire à l'IFOCOP de RUNGIS dans leur formation de "Responsable logistique". Mon objectif était d'apprendre les bases et de découvrir la diversité de métiers que le secteur de la logistique pouvait m'offrir.



Après cinq mois de cours, j'ai intégré dans le cadre d'un stage mon entreprise actuelle: AERO CARGO INTERNATIONAL.

Cette entreprise exerce son activité dans le fret aérien.

Cette dernière appartient au groupe European Cargo services qui offre aux compagnies aériennes une solution complète d'Outsourcing (ou externalisation).

L'organisation, l'optimisation du transport aérien, la tarification et la négociation commerciale sont des compétences que j'ai pu y développer.



J'ai intégégré depuis le début de l'année l'équipe commerciale de SDV LI à Libreville au Gabon.

J'y exerce la fonction de déléguée commerciale air and sea freight en charge de la gestion et du développement du portefeuille.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Export

Commerce international

Analyse financière

Logistique