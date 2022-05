Marilyn BERTOLOTTO

Professionnelle du management qualité depuis plus de 8 ans, je suis à la recherche de nouvelles opportunités de carrière.

Au cours des nombreux projets Qualité, Commerciaux et Systèmes d’Information, j'ai développé de nouvelles compétences et appréhendé des secteurs d'activités comme le service, la grande distribution et l'industrie.

La rigueur, l’écoute et l’analyse sont des qualités intrinsèques que je cultive et met en œuvre depuis toujours tant au travers de mon expérience professionnelle que sportive.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Formation

Formation qualité

ISO 9001

Management

Management qualité

Qualité

Qualité Système

Système de Management

Système de management qualité

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion commerciale

Développement commercial