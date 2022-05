Marilyn BIEN-AIME

Documentaliste expérimentée en information juridique et économique, je travaille depuis 16 ans dans le secteur de l’assurance où j’ai pu mettre à profit mon intérêt pour les nouvelles technologies au service de l’innovation et du changement dans nos outils et méthodes de travail.



Principales compétences :

Gestion de projets : dématérialisation de la Direction Juridique, optimisation des process internes.

Contrats : relation fournisseurs, gestion et mise à jour de modèles et revue des contrats clients rédigés à partir ces modèles, contract management.

Intranets : développement et mise à jour de l’intranet juridique, administration de l’intranet Groupe.

Veille, Gestion des connaissances.



Mes compétences :

Documentaire

Documentaliste

Formation

Gestion de l'information

Gestionnaire

Internet

Intranet

NTIC

Recherche

Recherche documentaire

Site internet

Site intranet

Technology

Web

Webmaster

Documentation

Veille technologique

Veille juridique

Wordpress

Contrat'tech

Gestion de projet

Étude de marché

Intelligence économique

Adobe Photoshop

HTML

Adobe Dreamweaver

Community management

Contract Management

Documentation juridique

Project management

CSS

Conduite du changement

Communication

Microsoft Office

Dématérialisation

RGPD

Signature électronique

Marchés publics

Droit

GDPR