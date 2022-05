Marilyn GERARDIN

Bonjour je m appelle Marilyn Gerarin j ai bénéficie d un départ anticipé qui a ete proposé à plusieurs personnes de mon service , les missions avaient beaucoup change et ce service gestion du compte des assurés sociaux a Beaucoup évolue et les méthodes de travail Aussi je n ai pas envie de Rester inactive et Meme du benévolat m intéresserait dans les associations ou un stage dans la communication ????? j ai un bac B je parle assez bien anglais

et je decouvre un peu tard que la Communication m intéresse et que j ai un contact qui passe bien avec les personnes voila Je peux faire partie du secretariat d une Association ou de l acceuil

sur nancy ;;;;;;;;; il faut que je me renseigne mais c est si vaste le dommaine de l associatif ????????

SI quelqu un a une suggestion ou une information cela m aiderait cordialement M. Gerardin



Mes compétences :

Anglais

litteraire