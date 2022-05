Marilyn KEITH

Assistante de Direction Indépendante à temps partagé

pour les Dirigeants dans la gestion de leur entreprise (artisans, professions libérales, commerçants, TPE-PME, indépendants), je réalise :

* Gestion administrative,

* Préparation comptable,

* Optimisation des budgets liés à la formation professionnelle et aux postes comptables,

* Création de tableaux de bord de suivi et d'outils d'analyses,

* Gestion sociale,

* Création et mise en page des supports écrits de l'entreprise,

* Veille du respect des règlementations liées à l'activité de l'entreprise.



Consultant et Formateur en gestion administrative :

* Organisation administrative au quotidien,

* Préparation comptable.



Conseil et Formation en :

* Gestion de la formation professionnelle du Chef d'Entreprise et de ses salariés



Formatrice d'Assistant(e)s de Direction et de Secrétaires en individuel ou au sein d'organismes de formation.



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Rigueur dans le travail

Discrétion et ponctualité

Disponibilité

Discrétion