Marilyn MOULINIER

De formation juridique (Maîtrise en Droit privé option notariat) j'ai successivement occupé durant une quinzaine d'années un poste d'assistante de direction puis assistante juridique au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Durant ce parcours professionnel, j'ai consolidé mes connaissances et mes compétences et en ai acquis de nouvelles. Dernièrement, j'ai suivi une formation continue en gestion de patrimoine à Paris XII (master 2 IAE Gustavel Eiffel) tout en occupant un poste d'assistante de direction et assistante back office au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine près de Montpellier.

Riche de ces expériences, je souhaite mettre à la disposition d'un(e) dirigeant(e) de PME ou TPE ma polyvalence, mes capacités d'adaptation et mon goût du travail bien fait pour vous seconder dans la gestion administrative de votre entreprise, le suivi de dossiers, vous décharger des tâches de gestion courante, de toutes vos contraintes administratives afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre cœur de métier.

Mes compétences et mon professionnalisme vous assurent de prestations de qualité, réalisées dans la plus grande confidentialité.

Dotée d'une bonne présentation, d'une aisance relationnelle et rédactionnelle acquises en relation clients tant en cabinet d'expertise comptable qu'en gestion de patrimoine, je souhaiterais aujourd'hui m'investir dans un poste d'assistante de direction à temps complet de préférence.



Mes compétences :

Gestion administrative

Service à la Personne

Gestion de patrimoine

Services aux entreprises