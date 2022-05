Marilyn PARIETTI

Possédant un bon relationnel, appréciant le contact et l'échange, j'ai acquis de nombreuses compétences au cours d'expériences professionnelles longues et riches de diversité : polyvalence, réactivité, ponctualité, rigueur, sens de l'organisation sont une partie des qualités que j'apprécie de mettre en œuvre quotidiennement au sein d'une équipe passionnée par son métier. Soucieuse du travail bien fait et toujours désireuse d'apprendre de nouvelles méthodes, je fais preuve d'optimisme et d'une constante bonne humeur.

Consciente de la nécessité d’une excellence de la prestation de service aux entreprises comme aux particuliers, j’aime donner le meilleur de moi-même au sein d'une équipe mais également pour l'entière satisfaction des clients.



Mes compétences :

Capacité d'organisation

Polyvalence

Autonomie professionnelle

Aisance avec les chiffres

Esprit d'Equipe

Qualités rédactionnelles