Marilyn RICAUD

Je vous propose une initiation à la sophrologie. Retrouvez la maitrise de vos émotions ainsi qu'une vie quotidienne plus sereine et apaisée. En individuel / en groupe / en entreprise.



La Sophrologie est une méthode douce et agréable, accessible à tous, basée sur la relaxation.



Je vous accueille en consultation de groupe ou individuelle pour un accompagnement personnalisé. Je travaille la relaxation dynamique (méthode douce et naturelle, adaptée à tous les âges et toutes les conditions physiques) avec les adultes ou les adolescents, sur les domaines suivants :



* La gestion du stress

* La confiance en soi

* La motivation à l'action

* La relaxation, détente, bien-être

* La gestion du poids...



J'interviens également au sein d'associations, d'entreprises et d'établissements hospitaliers.



La sophrologie répond aussi aux problématiques de l'insomnie, de l'anxiété, de l'anxio-dépression, de l'équilibre psychosomatique et accompagne efficacement les femmes, avant et après leur accouchement.



Elle excelle en gestion du stress et se pratique en séance individuelle et/ou en groupe.



La Sophrologie repose sur des techniques basées sur la relaxation profonde, la respiration, l’imagerie mentale, la pensée positive, pour vous accompagner de manière douce et efficace, à surmonter les états de stress, d'anxiété, les épisodes dépressifs, les troubles anxieux saisonniers, les douleurs et tensions physiques, qu'ils soient chroniques ou bien ponctuels.



L'apprentissage de la relaxation par la Sophrologie permet de diminuer les tensions musculaires et psychiques chez des personnes qui sont stressées de façon fréquente ou chronique.

Cette thérapie permet d'adopter un style de vie plus serein, plus harmonieux, moins stressant..



Ces interventions en entreprises sont à la carte, en individuel ou bien en groupe, ponctuellement, lors de séminaires, formations, ou régulièrement pour accompagner un groupe / une équipe ayant un objectif de travail commun.



Des stages et ateliers à thème sont organisés régulièrement au sein du cabinet.



Mes compétences :

Boeing 757 Aircraft

Airbus A321 Aircraft

Boeing 737 Aircraft

Airbus A320 Aircraft

Airbus A319 Aircraft

Microsoft Word

Microsoft Excel

McDonnell Douglas/Boeing MD-80 Aircraft

McDonnell Douglas DC-10 Aircraft

Boeing 737 New Generation

Amadeus CRS

Ecoute

Relationnel

Empathie