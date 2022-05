Marilyn THORE

> Mon expertise ? L'administration des ventes. 15 ans d'expérience au sein de groupes internationaux m'ont permis d'acquérir une solide maîtrise du traitement des commandes, depuis l'offre jusqu'au recouvrement, en passant par l'expédition et la facturation. Manager depuis 5 ans, je mets à profit mes connaissances en supervisant l'activité de mon équipe dans le respect des bonnes pratiques.



> Mes atouts ? Dynamique et impliquée, je cultive un goût pour le management de proximité. Disponible et à l'écoute des attentes et besoins de mes collaboratrices, je déploie des méthodes et outils adaptés, tels que des indicateurs de performance afin d'optimiser leurs compétences.



> Ma différence ? Passionnée d'informatique, je suis également key-user SAP.



Mes compétences :

Encadrement

SAP ERP

Administration des ventes

SAP

IBM AS400 Hardware

SAP SD

SAP PS

Microsoft Office

Microsoft Excel

Business Objects